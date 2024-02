"Cristina di Svezia. Storia della regina che amava la libertà"

Oggi alle 17 salone Storico della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria (Corso Garibaldi, 185), sarà presentato il volume di Annarosa Mattei “La regina che amava la libertà. Storia di Cristina di Svezia dal Nord Europa alla Roma barocca“ (Salani editore). In occasione dell’evento, verrà illustrata l’opera di Lattanzio di Vincenzo Pagani e Cristofano Gherardi, Madonna in gloria e santi (1548-1549), in deposito temporaneo presso la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria.