Cristiana Pegoraro suona l’amore. Spettacolo gratuito al Teatro Secci

Giovedì 18 alle 21 al Teatro Secci lo spettacolo “Armonie Visive”, con protagonista la pianista Cristiana Pegoraro. L’evento, con ingresso gratuito, rilancia in una chiave musicale e performativa la mostra “Amarsi. L’amore nell’arte da Tiziano a Bansky”, allestita a Palazzo Montani Leoni, sede della Fondazione Carit, fino al 7 aprile. "“Armonie Visive” unisce il talento della pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro con il mondo dell’arte visiva, della danza e del palcoscenico, proponendo un viaggio emozionante e multisensoriale, un perfetto connubio tra musica e pittura – spiega la Fondazione – . Il palcoscenico in particolare si trasformerà in un’enorme tela vivente, con le proiezioni video ad alta definizione dei dipinti selezionati dalla mostra “Amarsi”. Le coreografie saranno eseguite da performer talentuosi che interpretano le emozioni e le storie raccontate dai dipinti, mentre le coreografie sono state appositamente create per integrarsi perfettamente con la musica, aggiungendo un elemento di movimento e grazia allo spettacolo". La regia è affidata a Yuri Napoli. La mostra “Amarsi. L’Amore nell’Arte da Tiziano a Banksy“, a cura di Costantino D’Orazio, con la co-curatela e direzione di Anna Ciccarelli e con la collaborazione di Federica Zalabra, nel primo mese di apertura ha registrato un successo di pubblico straordinario, con più di 10mila presenze e oltre 300 cataloghi venduti. Variegata la provenineza dei visitatori, dal Nord al Sud Italia, da Treviso a Reggio Calabria, con numerose presenze internazionali dall’Europa al Sudamerica.