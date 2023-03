Crisi risolta? Ma la Lega attacca "Economia, turismo, commercio: la città attende scelte vere"

Con l’ingresso di Paolo Mirti in giunta al posto di Alberto Capitanucci e la riassegnazione delle deleghe la pace è fatta? Domanda dalla risposta non scontata e opposizioni scatenate. Per i consiglieri leghisti Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli "la crisi politica ad Assisi si è risolta nel più classico dei modi e poco importa se in realtà le deleghe più importanti restino nelle mani del sindaco Proietti e poco importa se la città ancora attende scelte determinanti sulle tematiche impellenti dell’economia, del turismo, del commercio".

"Il sindaco Proietti non ha intenzione di mollare un centimetro del suo potere: personale e organizzazione degli uffici, bilancio e tributi, servizi demografici, comunicazione, politiche urbanistiche e paesaggistiche, edilizia, centenari francescani Assisi2026 – aggiunge la Lega -. Ancora una volta, tra l’altro, il sindaco dimostra di non avere alcuna considerazione per la civica Assisi Domani, esclusa da ogni ragionamento sulla compagine di governo locale e relegata ad alzare la mano in consiglio comunale. Per Fratelli d’Italia si tratta dell’ ennesimo giro di valzer nella Giunta Proietti con la contabilità che dice di 5 assessori cambiati in 6 anni.

"E’ questa un’ulteriore manovra di avvicinamento alla sinistra da parte del Sindaco Proietti, dopo aver votato per primarie del PD e che punta dritta alla candidatura alle prossime elezioni regionali – incalza Fratelli d’Italia Assisi -. Rimangono con un palmo di naso, invece, gli esponenti delle sue due liste civiche che reclamavano a gran voce l’assessorato, dopo lo schiaffo subito in occasione dell’elezione del Presidente del Consiglio comunale". Maurizio Baglioni