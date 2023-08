Crescendo, una “trappola“ economica Il Comune vuole uscirne al più presto

Era stato pensato come uno strumento utile a favorire la nascita di nuove aziende, attraendo capitali e investimenti nell’area orvietana, si è rivelato un bagno di sangue senza fine che continua a gravare sulle tasche dei cittadini. Si tratta del consorzio Crescendo, un ente pubblico nato alla fine degli anni ’90 fra i Comuni del comprensorio orvietano e poi ampliato a quelli dell’amerino, che è stato messo in liquidazione nel 2013 dopo aver creato zero sviluppo, zero posti di lavoro, ma una montagna di debiti oltre ad aver bloccato per anni l’utilizzo di capannoni industriali a Bardano e ad aver dato vita a contenziosi lunghissimi per gli espropri dei terreni a Fabro. Insomma un disastro senza fine che pesa come sulla eredità politica del centrosinistra, ma con il quale si stanno facendo ancora i conti. Pochi giorni fa la Giunta comunale guidata dal sindaco Roberta Tardani ha deciso di dare incarico a un avvocato esterno per stilare un parere legale con il quale tutelare il Comune nei confronti della pesante situazione finanziaria del Crescendo. Il bilancio del consorzio costituisce infatti ancora oggi una pensante ipoteca sulla contabilità del Comune dal momento che, essendo ancora partecipato dall’ente, ha perdite per 627mila euro e un conto arretrato nei confronti dello stesso Comune pari a 366mila euro, equivalenti all’Imu mai pagata dal 2012 al 2018. Da fine anni ’90 a oggi, il Crescendo ha distrutto una quantità enorme di risorse finanziarie oltre a mancare del tutto l’obiettivo di diventare lo strumento propulsore del marketing territoriale per un’area vasta e ora che il Comune di Orvieto continua ad essere impegnato a pagare le quote sociali in qualità di ex socio fondatore senza tuttavia riuscire mai ad incassare i crediti, si cerca di capire se esista un modo per uscire da questo meccanismo.

Cla.Lat.