Cresce l’emporio della solidarietà Il sostegno di Fondazione Carit

TERNI – E’ di 54mila euro il contributo della Fondazione Carit per L’Emporio della Solidarietà di via Vollusiano, che assite le tante famiglie in difficoltà nel terriotorio diocesano a cui si è aggiunta, nel 2022, la fase di emergenza e accoglienza di 350 famiglie di profughi ucraini. Il contributo è frutto del bando ’’Welfare di comunità’. "Il progetto – spiega la Curia ternana – è volto alla crescita e al miglioramento dei servizi offerti dall’Emporio stesso anche a fronte del costante aumento delle richieste di aiuto nel reperimento di beni alimentari e di quelli per l’igiene. Nel 2022 le persone che si sono rivolte alla Caritas e all’ associazione di volontariato San Martino sono state 4.193. All’Emporio della Solidarietà in via Vollusiano a Terni e ad Amelia sono stati distribuiti 38.134 pezzi di prodotti alimentari (circa 14mila in più rispetto al 2021, pari a +35%). In gran parte sono state anche aiutate le 350 famiglie di profughi ucraini giunte nel territorio, ospiti dei familiari che vivono in Italia e poi attraverso la rete di accoglienza messa in atto nel corso dei mesi successivi".