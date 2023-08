Cresce l’emergenza carceri Detenuto aggredisce il medico e un altro recluso

Le carceri umbre continuano a essere un calderone in ebollizione con episodi di violenza, tra detenuti e nei confronti di agenti e personale delle carceri, sempre più frequenti. I sindacati insorgono, ma anche il garante per i detenuti dell’Umbria torna ad accendere il faro sulla necessità di intervenire in maniera sistematica. Gli ultimi episodi si sono verificati nel carcere di Capanne, a Perugia. "La situazione è allucinante, il caos è continuo", denuncia Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del Sindacato autonomo polizia penitenziaria. Che racconta: "Nel pomeriggio di martedì, un detenuto albanese, trasferimento dal carcere di Prato il 27 luglio , durante una visita in ambulatorio, brandendo un coltello rudimentale ha aggredito il medico, minacciando di ammazzarlo se non gli avesse dato le medicine che lui chiedeva. Sempre nella serata di martedì, un detenuto tunisino, trasferito per ordine e sicurezza da Porto Azzurro, ha aggredito un altro detenuto, tagliandolo al collo. Ieri mattina (mercoledì, ndr) lo stesso detenuto tunisino ha sfasciato la propria cella nel reparto isolamento e ha colpito alla pancia con un punteruolo un assistente capo di polizia penitenziaria". "Torniamo a chiedere con forza alle autorità di intraprendere tutte le azioni necessarie affinché l’Umbria possa tornare ad ospitare la sede del Provveditorato" aggiunge ancora Bonino. Donato Capece, segretario generale del Sappe, chiama in causa il capo del Dap, Giovanni Russo: "Le carceri sono in ebollizione da mesi e il primo grande latitante è il capo dell’amministrazione penitenziaria che è anche capo della polizia penitenziaria". La situazione, evidenzia il garante per i detenuti, Giuseppe Caforio, "è la conferma che il Dap non sta dando adeguate risposte ai gravi problemi delle carceri umbre. La situazione si è aggravata con l’estate e siamo di fronte a una vera polveriera che impone interventi urgenti, quanto meno con lo spostamento in Toscana, da dove provengono, di almeno 200 detenuti con problemi di natura psichiatrica e psicologica. La polizia penitenziaria umbra e l’amministrazione civile locale sono allo stremo delle forze e fanno oltre il possibile ma non basta. Speriamo che non si debba aspettare qualche morto perché si assumano tardivamente iniziative immediate ed efficaci" ha concluso Caforio.

Luca Fiorucci