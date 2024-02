Crematorio, Colfiorito in rivolta. Il sindaco incontra la cittadinanza

La questione del forno crematorio di Colfiorito continua a tenere banco: incontro pubblico con la partecipazione del sindaco e richiesta di accesso agli atti. Dopo essere finito sul banco degli imputati per il progetto di cui è stato avviato l’iter in Comune, il sindaco Stefano Zuccarini ha deciso di incontrare i cittadini e spiegare direttamente i termini della questione. E’ stata quindi convocata un’assemblea pubblica per domani alle 21 a Colfiorito, nella “Sala ristorante della sagra“ presso l’ex campo container. Sarà questo un momento importante, viste le tensioni che negli ultimi giorni si sono raggiunte sul territorio e il via alla petizione dei cittadini, che hanno iniziato a raccogliere le firme per bloccare appunto l’iter del progetto. Relativamente al progetto, il sindaco Zuccarini aveva detto: "Non posso esprimere nessun giudizio in merito, essendo una proposta privata che ha appena iniziato un iter antecedente a qualunque espressione di interesse per l’amministrazione. Quindi ci riserviamo di formulare tutte le necessarie osservazioni e deduzioni al momento opportuno, quando saranno chiariti tutti gli aspetti tecnici, anche se sin da ora posso dire che sussistono perplessità sulla scelta del luogo che andranno debitamente valutate in Giunta". Parallelamente all’iniziativa del Comune, la cui convocazione si è diffusa sui social, la consigliera comunale del Pd, Rita Barbetti, ha presentato una richiesta di accesso agli atti sul tema, con l’obiettivo di verificare lo stato di avanzamento dell’iter di realizzazione dell’ opera. I consiglieri comunali di minoranza si erano mossi intanto con la richiesta di convocazione della seconda commissione consiliare proprio per conoscere il punto della situazione su "espropri, inquinamento, impatto ambientale e partecipazione del progetto".

I cittadini di Colfiorito si sono mossi infatti con una petizione che, in tre giorni, è arrivata a raccogliere settecento firme. Nello specifico la petizione chiede al Comune di "negare l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di cremazione nel sito ad oggi individuato, in quanto non rispondente all’interesse non solo del territorio montano, ma anche dello stesso Comune che è chiamato a valorizzare ed incentivare la vocazione turistica e la crescita economica e culturale dell’area".

Alessandro Orfei