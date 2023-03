Crede sia l’amante della moglie: botte e molestie

Picchia e molesta un uomo perché crede che sia l’amante della moglie, il tribunale emette il divieto di avvicinamento alla vittima. Aveva iniziato a intimidire l’uomo, chiamandolo, appostandosi nelle vicinanze dei luoghi di abituale ritrovo o sotto la sua abitazione, arrivando persino ad attuare pedinamenti, per sorprenderlo dove aveva deciso di trascorrere il proprio tempo libero. In un’occasione, dopo avergli dato appuntamento, l’aveva costretto a uscire dall’auto per poi percuoterlo con calci e pugni, provocandogli lesioni. A febbraio, dopo l’ultimo episodio, la vittima si è quindi convinta a chiedere aiuto alla polizia e a denunciare il 41enne. Mentre si trovava in un esercizio pubblico con gli amici, l’uomo si è presentato di fronte al locale con fare minaccioso, facendo gesti e pronunciando parole di sfida nei suoi confronti. Raccolta la denuncia, gli investigatori del Commissariato di Spoleto, sotto il coordinamento della Procura, hanno effettuato tutti i necessari riscontri, ricostruendo un quadro indiziario solido e univoco. La Procura ha fatto richiesta di applicazione del divieto di avvicinamento e il gip del ha emesso un’ordinanza che vieta all’indagato di avvicinarsi all’abitazione, al luogo di lavoro e a tutti gli altri luoghi frequentati dalla vittima, prescrivendogli di rimanere almeno a 200 metri. Vietata anche qualsiasi forma di comunicazione.