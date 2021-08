Perugia, 29 agosto 2021- Ancora un giorno con più guariti dal Covid, 128, i nuovi positivi, 115, in Umbria dove - in base ai dati sul sito della Regione - non si registrato nuovi morti per il virus. Gli attualmente positivi sono ora 1.771, 13 in meno di sabato. Tornano invece a crescere i ricoverati in ospedale, 58, sei in più, sette dei quali nelle terapie intensive (dato stabile).

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 1.732 tamponi e 5.579 test antigenici, con un tasso di positività dell'1,57 per cento (stabile rispetto a sabato mentre era 1,87 lo stesso giorno della scorsa settimana).