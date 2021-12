Perugia, 28 dicembre 2021 - Clamorosa impennata di nuovi positivi in Umbria nelle ultime ventiquattr'ore, ben 2717. Un dato che porta gli attualmente positivi a 11.091, con un aumento del 30 per cento rispetto al giorno prima.

In una settimana gli attualmente positivi sono quasi triplicati, passando da 4.130 a 11.091 appunto. A Perugia i contagiati salgono a 2444, 1494 a Terni e 563 a Foligno. Cresce vistosamente anche il tasso d'incidenza su mille abitanti: 14.7 a Perugia, 13.4 a Terni, 9.8 a Foligno. La più alta incidenza del virus si registra in assoluto a Piegaro, con un tasso del 28.7 su mille abitanti. I ricoverati in Umbria sono 112, con un aumento del 9,8 per cento rispetto al giorno precedente.