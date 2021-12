Terni, 28 dicembre 2021 - Il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, interviene sul boom di contagi che sta interessando i tifosi delle Fere che, lo scorso 19 dicembre, hanno assistito al derby Perugia-Ternana raggiungendo il 'Renato Curi' con venti pullman. Lo fa con un messaggio video su Instagram.

“Mi sembra che il covid imperversi e mi raccomando, cerchiamo di stare tutti molto attenti _ afferma Bandecchi _. Sono molto dispiaciuto per quanto avvenuto nella partita Perugia -Ternana, in cui tutta la tifoseria ternana è stata esposta a situazioni molto pericolose. So che molte persone si sono prese il covid in quei pullman e questo deve far riflettere tutti noi. Forse la prossima volta in un' occasione del genere i biglietti vanno dati alle persone e ognuno con la propria macchina dovrà raggiungere il posto giusto. Non voglio fare polemiche ma dalle esperienze sbagliate si può capire cosa fare in futuro”.

Ste.Cin.