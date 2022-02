Covid Umbria 28 febbraio, 311 nuovi positivi, 3 morti

Perugia, 28 febbraio 2022 - Sono 311 i nuovi positivi nelle ultime ventiquattr'ore in Umbria e 427 i guariti. Il dato del lunedì, su cui incide il ridotto numero di tamponi della domenica, porta il numero degli attualmente positivi a 9417, 119 in meno del giorno prima (erano 11049 una settimana fa).

Dopo giorni di calo registrano un leggero aumento i ricoverati Covid in Umbria, 157, 4 in più, mentre restano 6 i posti occupati nelle terapie intensive. Registrati purtroppo anche altri tre morti. Lo si ricava dal resoconto quotidiano della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 512 tamponi e 2.534 test antigenici, per un tasso di positività del 10,2 per cento (era 10,6 lo stesso giorno della scorsa settimana) . In calo le persone in isolamento contumaciale, 9260.