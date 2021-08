Perugia, 23 agosto 2021 Sette nuovi positivi e 78 guariti nelle ultime ventiquattr'ore fanno scendere ulteriormente la curva del contagio in Umbria, dove gli attualmente positivi sono 1887, 71 in meno del giorno precedente. Cresce invece il numero dei ricoverati che sono 60, 2 in più del giorno prima (7 i pazienti in terapia intensiva, con l'aumento di 1). A fronte dei tamponi analizzati il tasso di positività è di 0,84, in diminuzione rispetto a lunedì scorso quando si era attestato sul valore 1. Come noto i dati domenicali si basano su un numero minore di tamponi rispetto agli altri giorni

© Riproduzione riservata