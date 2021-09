Perugia, 13 settembre 2021 - Sette nuovi positivi nelle ultime ventiquattr'ore con la curva del contagio che in Umbria scende decisamente. Secondo il quotidiano resoconto della Regione, gli attualmente positivi sono 1346 (erano 1445 il giorno prima e 1593 una settimana fa). Se i dati del lunedì sono di fatto condizionati dal ridotto numero di tamponi della domenica, calano sostanzialmente anche le persone in isolamento, 1290.

Aumentano invece i ricoverati, 56, di cui 7 in terapia intensiva (dato quest'ultimo stabile rispetto al giorno prima). Nessuna nuova vittima (1438 da inizio pandemia). Il maggior numero di contagiati a Perugia, 188, Terni, 165, Foligno, 110. Il tasso più alto d'incidenza del virus a Polino, in provincia di Terni, con 13,27 per mille abitanti.