Perugia, 10 dicembre 2021. Cresce ancora la curva del contagio: con 195 nuovi positivi nelle ultime ventiquattr'ore e 67 guariti, gli attualmente positivi in Umbria salgono a 2141 (una settimana fa erano 1744). In lieve aumento i ricoverati, 52, di cui 7 in terapia intensiva (numero stabile). Crescono anche le persone in isolamento contumaciale, 2089. Tra le grandi città , Foligno è quella che registra il maggior numero di contagiati, 325, seguita da Perugia, 244, e Terni, 241. Molto più ampia la forbice dell'incidenza del contagio: a Foligno tasso del 5,7 su mille abitanti; a Perugia 1,47, a Terni 2,18. Il più alto tasso di positività a Trevi, 7,9, seguono Amelia, 6,1, e Valfabbrica, 5,6.

