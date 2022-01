Perugia, 12 gennaio 2022 - Crescono i ricoveri ma diminuiscono, per la prima volta dopo giorni, gli attualmente positivi. Salgono a 222, 10 in più del giorno prima, i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, dove restano stabili a 14 i posti occupati in terapia intensiva.

Purtroppo si registrano altri tre morti ma dopo diverso tempo scendono in un giorno infrasettimanale gli attualmente positivi, ora a quota 34.324, 299 in meno del giorno precedente, con un record di 2.976 guariti.

È in sintesi il quadro dei dati sull'andamento della pandemia, fornito quotidianamente dalla Regione.

Registrati nell'ultimo giorno 2.680 nuovi casi, scaturiti dall'esame di 4.757 tamponi e 14.389 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 13,99 per cento (era 10,1 il giorno precedente).