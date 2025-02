Country House Valcelle. L’Afor cerca un gestore

PIETRALUNGA - Cercasi gestore di agriturismo. L’Agenzia forestale regionale (Afor) ha pubblicato un avviso per la concessione e valorizzazione del complesso turistico-ricettivo “Country House Valcelle“, di proprietà della Regione e situato a Pietralunga. L’iniziativa vuole potenziare l’offerta turistica e promuovere nuove attività economiche, garantendo la tutela e riqualificazione del patrimonio pubblico.

Nel dettaglio si cerca un gestore per la concessione in uso (da 20 a massimo 30 anni) dell’ex Country House, chiusa dal 2019, che dovrà avere sempre una destinazione d’uso turistica-ricettiva ed essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria. Il complesso – di interesse culturale – è composto da 7 fabbricati con sale ristorazione, camere e una piscina di 102 mq oltre a una “corte“ con parcheggi, piazzali e verde per una superficie totale di 5.049 mq.

La concessione è onerosa e il valore del canone annuale posto a base d’asta è stabilito in 16mila euro. Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione all’Afor entro il giorno 10 marzo 2025.