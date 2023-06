Cotarella, presidente Coldiretti "Alleanze per rilanciare il settore"

ORVIETO - Una nuova alleanza tra le istituzioni e i privati per rilanciare il settore agricolo in tutta la provincia. E’ la sfida che lancia Dominga Cotarella, neopresidente provinciale di Coldiretti (e non di Confagricoltura come era stato erroneamente riportato) al mondo politico ed imprenditoriale.

"Abbiamo bisogno delle Istituzioni. Fare alleanze fra il pubblico e il privato, sviluppare progetti concreti in tema di digitalizzazione, economia circolare, infrastrutture e logistica è la sfida su cui ci dovremo tutti insieme cimentare – dice Cotarella –solo con un importante lavoro di squadra – ha concluso la nuova presidente provinciale di Coldiretti – potremo ambire a fare del nostro territorio un modello, ma anche continuare a puntare su giovani seri e credibili che scelgono l’agricoltura come professione e come stile di vita".