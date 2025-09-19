Costruire la Pace In cammino con le scuole: "Ragazzi, dobbiamo scuotere le coscienze"

In avvicinamento alla Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità del prossimo 12 ottobre, in Provincia sono stati presentati i programmi nazionale di Educazione Civica rivolti alle scuole: “Sbellichiamoci” e “Sui passi di Francesco”. Alla conferenza stampa sono intervenuti il padrone di casa Massimiliano Presciutti, la vicepresidente Laura Servi, Fabiana Cruciani coordinatrice della Rete Nazionale delle Scuole di Pace, e Flavio Lotti presidente della Fondazione PerugiAssisi.

"Oggi sono presenti i dirigenti scolastici di Perugia, Gubbio, Umbertide, Torgiano- Bettona, Passignano - Tuoro e Città di Castello insieme agli studenti, studentesse e docenti dell’ITTS “A. Volta”, – ha detto Lotti - una rete di scuole che sta crescendo impegnandosi nella costruzione della pace. Se siamo qui oggi in questa sala è perché ci stiamo assumendo la responsabilità della pace. La prima conferenza di avvicinamento alla Marcia Perugia Assisi la facciamo partendo dalle scuole presentando due programmi che accompagneranno tanti istituti durante tutto l’anno solare. La Marcia della Pace si svolge in un anno importante in cui ricorrono gli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco, i 10 anni dalla diffusione della Laudato sì di Papa Francesco e i 5 anni dal 2030, termine previsto dalle Nazioni unite per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile."

"Sarebbe bello che un colpo d’occhio come questo – osserva Presciutti - possano vederlo i nostri governanti, perché la realtà è che dal basso c’è una mobilitazione straordinaria per la Pace che parte dalle nuove generazioni. Abbiamo un grande dovere civico, etico e morale ovvero fare in modo che quello che sta accadendo non passi nell’indifferenza ovvero: non dobbiamo abituarci alla guerra".

Silvia Angelici