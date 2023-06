Costituzione e legalità Studenti premiati in Senato

CITTA’ DI CASTELLO – Emozione, entusiasmo, ma anche consapevolezza di aver trascorso una giornata in un luogo istituzionale e storico. Gli studenti della classe 2 A Classico del liceo ’Plinio il Giovane’, assieme alle insegnanti Biancarita Meninno e Annalisa Menichetti, hanno ricevuto nell’aula del Senato la menzione speciale intitolata ad Alessandra Siragusa per il coinvolgimento e le ricadute nel territorio attraverso iniziative di promozione della legalità, nell’ambito del concorso indetto dal Senato della Repubblica dal titolo ’Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione’.

Gli alunni del liceo tifernate, assieme a 220 colleghi provenienti da altri 7 istituti della penisola, sono stati salutati dal presidente La Russa e dai vicepresidenti di Camera e Senato, Mulè e Gasparri, ai quali hanno illustrato il proprio progetto, realizzato sotto forma di pagina web multilingua, il cui titolo è "E’ viva la Costituzione. Long life to our Constitution". Nel lavoro è stato mostrato come la Costituzione sia un "bene materiale" presente tutto intorno a noi e sono stati citati molti esempi tratti da esperienze e personaggi di Città di Castello, la cooperativa Ceramiche Noi o il lavoro del sindacato. Coordinatrice del progetto è stata la professoressa Biancarita Meninno supportata nella realizzazione della versione in lingua inglese dalla professoressa Annalisa Menichetti e dalla lettrice Flavia Tulli. Alla dirigente scolastica del Plinio Valeria Vaccari, a docenti ed alunni sono giunte le congratulazioni del sindaco Secondi e dell’assessore Guerri "per il prestigioso riconoscimento che premia impegno e dedizione degli studenti in un lavoro di alto valore ideale".