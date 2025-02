Costituito il Consiglio comunale dei giovani

ALLERONA Costituito il nuovo Consiglio comunale dei giovani, che coinvolge gli studenti della scuola media e delle classi quarte e quinte della primaria dell’istituto comprensivo “Muzio Cappelletti“. Il Consiglio è composto da 13 consiglieri, oltre al sindaco e a due assessori, uno dei quali ricopre anche la funzione di vicesindaco.

Nella prima seduta del 27 gennaio, i giovani consiglieri hanno eletto Giulia Aversa come sindaco dei ragazzi, che ha subito prestato giuramento e illustrato il programma del mandato. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Allerona, Luca Cupello, il quale ha evidenziato l’importanza del Consiglio comunale dei giovani come strumento educativo per avvicinare i ragazzi ai valori della democrazia, della partecipazione e della responsabilità civica.

"Questo Consiglio è una scuola di cittadinanza attiva – ha dichiarato Cupello – e rappresenta un investimento nelle competenze, nella progettualità e nella capacità di cambiamento dei ragazzi, con l’obiettivo di formare i cittadini consapevoli di domani".