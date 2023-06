Costi della ristorazione, Terni è la terza città d'Italia con gli aumenti più bassi

Terni, 17 giugno 2023 – Terni è la terza città d'Italia in cui i costi del ristorante e in generale della ristorazione sono aumentati di meno. E' quanto emerge dall'analisi dell'Unione nazionale consumatori. A fronte di un'inflazione annua pari, per l'Italia, al 6,5%, a Viterbo il conto del ristorante sale del 15,3% rispetto a un anno prima. Al secondo posto Brindisi, con +12,3% e al terzo Cosenza, +11,5%. Dove si risparmia di più invece è Trapani (+3%), in seconda posizione Ancona (+3,2). Al terzo posto, appunto, Terni (+3,4%). La stessa Terni, però, è la sedicesima città in Italia per quanto riguarda l'aumento di prodotti alimentari e bevande alcoliche che in un anno, da maggio a maggio, sono cresciute del 12, 7%. In testa a questa speciale classifica Ravenna, con un aumento del 15% su base annua.