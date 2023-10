"Costi altissimi, non si può andare avanti così"

PERUGIA - Ha partecipato al presidio anche il segretario regionale Sunia, Rossano Iannoni. "Siamo in piazza perché ci costringete a venire, la politica per noi è ascolto e vi preghiamo di scendere e discutere con noi". Iannoni ha denunciato le condizioni insostenibili in cui vivono gli inquilini, costretti a pagare affitti e spese condominiali troppo alti per i loro redditi: "Non riescono a pagare non perché non vogliono ma perché è stato fatto un impianto per 100 famiglie e invece ne vengono servite 44. I costi della manutenzione sono altissimi e la regione deve provvedere a diminuire queste spese, non è possibile andare avanti così".

"Noi siamo in piazza per chiedere condizioni più eque. Non possiamo permetterci di pagare una cifra altissima, l’acqua è troppo cara e dobbiamo sprecarne molta prima che si scaldi", siegano alcuni inquilini.

L’appello è stato immediatamente raccolto dalla consigliera regionale del Pd Simona Meloni, scesa in mezzo ai manifestanti per ascoltare le testimonianze. Dopo il confronto la consigliera è riuscita a programmare un incontro con il consiglio regionale e fra una settimana esatta, martedì 31, i sindacati e una delegazione di inquilini, verranno ascoltati dalla III commissione. Tutti uniti per chiedere a Regione, Comune e Ater di intervenire con urgenza per trovare una soluzione.

S.A.