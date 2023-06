Costanza Laliscia dà spettacolo in Francia

MAGIONE – La neo campionessa italiana di endurance Costanza Laliscia, ad una settimana dal doppio titolo iridato conquistato ai campionati italiani di Castiglione del Lago, centra uno straordinario terzo posto e mette la firma nella famosa CEI3* (160 km) di Compiègne, una delle gare storiche d’Europa che si svolge in un percorso altamente tecnico immerso nella favolosa foresta francese della Piccardia e che sabato 24 giugno ha contato un totale di 35 partenti e 10 nazioni rappresentate, tra cui anche cavalieri provenienti dagli Emirati Arabi Uniti e dal Bahrain. Un altro fine settimana da incorniciare quello che il Fuxiateam ha vissuto in Francia: ciò di cui è stata capace Costanza Laliscia in sella ad una sensazionale Fara du Barthas, ha senz’altro contribuito a scrivere una delle pagine più belle della storia della scuderia Italia Endurance Stables & Academy di Agello di Magione. Fara du Barthas, femmina purosangue arabo del 2015, alla sua prima prova nella lunga distanza dei 160 km, era il cavallo più giovane a partire nella categoria: insieme a lei Costanza Laliscia ha condotto una gara magistrale sempre nelle prime posizioni, tagliando il traguardo terza ma prima degli altri italiani in gara.