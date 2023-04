Caso Cospito, presidio degli anarchici davanti al tribunale di Perugia

Perugia, 18 aprile 2023 - Un gruppo di militanti anarchici, difronte al Tribunale di Perugia, ha dato vita a un presidio di solidarietà ad Alfredo Cospito e a Michele Fabiani, per il quale la Procura di Perugia ha chiesto l'applicazione della sorveglianza speciale. I due esponenti anarchici sono indagati nell'inchiesta Sibilla che ipotizza l'istigazione a delinquere anche con finalità eversive.

Circa 15 persone hanno esposto striscioni e scandito slogan anche contro il regime di 41 bis a cui Cospito è ristretto. Il detenuto in sciopero della fame attende oggi, dalla Corte Costituzionale, un pronunciamento decisivo che potrebbe portare alla revoca dell'ergastolo al quale è stato condannato.

Intanto, l'udienza per la decisione sulla sorveglianza speciale chiesta per l'anarchico spoletino Michele Fabiani viene rinviata al 6 giugno per l'incompatibilità di due giudici. La misura è stata sollecitata dal pubblico ministero Manuela Comodi per 5 anni, la durata massima prevista dalla legge, e comporterebbe, per Fabiani, l'obbligo di soggiorno nello spoletino, con rientro notturno e obbligo di firma. Il 36enne, tra i fondatori e animatore del Circolaccio anarchico di Spoleto, difeso dall'avvocato Carmelo Parente, era in aula stamattina e dopo il rinvio si è unito al presidio degli anarchici.