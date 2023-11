Cospea, recinzione e sottopasso. Il Comitato scrive al sindaco

TERNI In una lettera aperta al sindaco Stefano Bandecchi il Comitato di quartiere Cospea Alta chiede "di far togliere la rete di recinzione fatta installare il 23 ottobre al parco pubblico adiacente la strada si Cospea per “svolgere le operazioni a carattere preliminare e propedeutiche all’avvio dei lavori per la realizzazione del sottopasso”, così è scritto. Ormai è trascorso un mese dall’installazione della rete e ancora non è successo nulla e, sinceramente, non capiamo cosa doveva succedere visto che proprio il 15 novembre scorso c’è stata la convocazione, a cui ne seguirà un’altra intorno al 15 dicembre, della conferenza di servizi per l’approvazione del progetto tecnico, a cui seguirà tutto l’iter per l’approvazione in Consiglio comunale stabilendo così i veri tempi per l’inizio e durata dei lavori". "I tempi per l’inizio dei lavori non sono proprio dietro l’angolo e se tutto andrà bene, grazie anche al lavoro degli uffici tecnici comunali vedremo l’inizio del lavori per la realizzazione dell’agognato sottopasso verso la primavera (inoltrata) del 2024", aggiunge il Comitato.