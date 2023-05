Cospaia fa colpo anche sulla tivù "Sia guida dei piccoli borghi italiani"

Parte da Cospaia l’appello di Angelo Mellone, neo direttore del day time di Rai Uno, per valorizzare la storia dei borghi italiani. In una delle sue prime apparizioni dopo la nomina, nell’ambito del convegno sul marketing territoriale organizzato per celebrare la rievocazione storica dell’antica Repubblica di Cospaia, ha proclamato il piccolo borgo del comune di San Giustino come luogo ideale per dare voce e forza alla battaglia culturale "necessaria per salvare i piccoli borghi italiani".

La Repubblica di Cospaia è tornata a rivivere il 27 e 28 maggio e lo ha fatto in grande stile con ospiti del mondo del giornalismo e della cultura. Un lembo di terra nel comune di San Giustino ricco di tradizioni, storia, aneddoti ed enogastronomia che ha catturato l’attenzione del neo direttore Rai, arrivato a Cospaia per partecipare a un momento di confronto sul tema del turismo insieme alla giornalista enogastronomica e volto di Rai Uno Monica Caradonna e con Giuseppe Calabrese, ’Peppone’ di Linea Verde, che ha parlato del "potenziale di Cospaia in ottica di sviluppo turistico". Mellone si è detto particolarmente colpito dalla storia e dal potenziale del piccolo borgo altotiberino: "Il futuro di Cospaia è nella sua storia – ha affermato Mellone – e per valorizzare un patrimonio così importante, dobbiamo trasformare questi 400 anni di storia vissuta, in un racconto virale che dia voce e forza alla battaglia culturale necessaria per salvare i piccoli borghi italiani".

La due giorni di Rievocazione dell’antica Repubblica di Cospaia ha preso il via ufficialmente con una passeggiata lungo il sentiero che un tempo percorrevano i contrabbandieri, dove attraverso piccoli spettacoli teatrali, è stata fatta rivivere l’atmosfera quasi piratesca di quel tempo passato. Turismo ed enogastronomia con il pranzo storico aperto al pubblico e dedicato alle eccellenze locali, "perché il cibo – ha aggiunto Monica Caradonna – è il collante tra il territorio, la cultura e chi lo vive. Bisogna conoscere anche la storia dei piatti e dei prodotti tipici per conoscere la storia di un borgo".

Soddisfatto di questa edizione della manifestazione il sindaco di San Giustino Paolo Fratini che ha confermato la volontà dell’amministrazione di investire sulle attività di valorizzazione di questa storia unica non solo a livello regionale, ma anche nazionale.