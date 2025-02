"Così smantellano l’ospedale di Castiglione del Lago"

CASTIGLIONE DEL LAGO – Sanità al centro: anche l’ospedale di Castiglione del Lago, unica struttura per l’intera comunità lacustre, finisce sotto la lente con l’elenco delle criticità: a stilarle il gruppo di Fratelli d’Italia guidato da Francesca Traica (nella foto). "Ad oggi i medici sono in difficoltà perchè mancano gli specialisti d’emergenza-urgenza nel pronto soccorso", ma questo è solo il primo punto della mozione presentata da Traica. "Dopo lo smantellamento del punto nascite e della chirurgia d’urgenza, ad oggi il laboratorio analisi è chiuso dalle ore 23 fino alle ore 7". C’è poi "la questione dei 2 anestesisti, uno dei quali è prossimo al pensionamento. Qualora non venisse reintegrato non sarebbe più possibile effettuare radiologie con mezzo di contrasto e neanche le anestesie generali". Attualmente il servizio di radiologia tradizionale viene effettuato in teleassistenza dalle 19 alle 8 di mattina, "le ecografie urgenti dalle 19 alle 8 di mattina non sono disponibili". La carenza di personale chirurgico sta comportando una riduzione delle attività di sala operatoria. "Alcune sedute settimanali sono state cedute ad altri colleghi aziendali o dell’Azienda ospedaliera. In definitiva si tende a smaltire pazienti di altre realtà, a discapito dall’area Trasimeno". Traica chiede che venga istituito un tavolo comunale politico-istituzionale sulla sanità e che il sindaco Matteo Burico rinvii il tavolo "aperto" convocato per il 26 febbraio con la Regione.