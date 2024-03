"Così resi più bella. Monica Bellucci"

CITTÀ DI CASTELLO – Nel giorno dell’8 marzo il Comune ha consegnato una targa di riconoscimento a una donna della città: quest’anno Daniela Morganti, da 41 anni titolare di un centro estetico, fu una delle prime a fare i tatuaggi e a truccare una giovanissima Monica Bellucci durante le sfilate d’esordio (come racconta la foto resa pubblica nel corso della cerimonia di ieri mattina in Comune). Daniela Morganti, 68 anni, già atleta di primo piano nella pallavolistica tifernate è stata antesignana nella sua professione di estetista. Nel salone di Piero Montanucci fu la prima ad occuparsi del trucco di Monica Bellucci al debutto nel mondo della moda. "La grande Monica … l’ho conosciuta all’inizio della mia attività nei tre anni di lavoro da Piero. Posso affermare di essere stata la sua prima estetista – racconta Daniela – Lei faceva la modella, aveva 18 anni e io ero la sua truccatrice. Monica era meravigliosa magnetizzava lo sguardo per quanto bella… Le dissi che avrebbe fatto strada". Negli anni ‘80 per Daniela Morganti il coronamento di un sogno, un istituto tutto suo in pieno centro storico. In qualità di rappresentante regionale delle estetiste ha portato avanti con Confartigianato la battaglia contro l’abusivismo; attiva nel sociale si è resa disponibile a donare il suo contributo ad iniziative a fine benefico. Da nove anni insegna alla scuola di arti e mestieri Bufalini dove svela agli allievi i segreti del suo lavoro. "…Intanto lo stupore di come la mia città possa aver pensato a me quale donna da premiare – ha precisato Daniela Morganti, prima di ricevere dal sindaco Luca Secondi la targa celebrativa – Sono oramai 41 anni che lavoro e non mi sento stanca. Ancora oggi ho tanta curiosità per questa professione che scopro e studio incessantemente giorno per giorno in questa attività che porto avanti con mio figlio Raffaele".