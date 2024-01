Così la scuola di via Matteotti è più sicura

GUBBIO – Primo taglio del nastro per alcuni locali dell’edificio scolastico di via Matteotti, interessato da importanti lavori di efficientamento sismico ed energetico, condotti tra l’altro con tecniche innovative destinate a far scuola a livello nazionale. Ieri mattina, con una cerimonia alla quale hanno partecipato il Sindaco Stirati, gli assessori Piergentili e Simona Minelli, oltre al dirigente scolastico Fabio Morelli, sono stati inaugurati gli spazi della scuola dell’infanzia. L’assessore ai lavori pubblici Valerio Piergentili ha parlato di "Un momento importantissimo che restituisce a bambine, bambini, genitori e insegnanti un luogo sicuro, efficiente. Siamo al lavoro con la Sovrintendenza - ha annunciato - per rendere visibili i ritrovamenti archeologici (resti di epoca romana emersi durante i lavori di scavo ndc). Vogliamo che un suggestivo pezzo di storia possa essere godibile e visibile da quanti frequenteranno l’edificio".