Così "Il Germoglio" presto avrà una nuova sede

Il Centro socio-riabilitativo "Il Germoglio" presto avrà una nuova sede. Lascerà gli spazi dell’ex carcere mandamentale di Palazzo Ceccoli, si trasferirà nel grande fabbricato dell’ex Istituto salesiano "San Roberto", che per anni è stato una frequentata struttura alberghiera grazie all’impegno di molti ex allievi, il "Verde soggiorno", posto sul retro dell’oratorio e dei campi di gioco e sottostante l’amena collina col Cristo delle vette. Il sindaco Massimiliano Presciutti ha stipulato un contratto di comodato "d’uso modale" gratuito, le cui condizioni sono state concordate con i responsabili dell’istituto Don Bosco: il Comune non pagherà canoni, ma dovrà rimborsare le spese per le utenze; si farà carico degli oneri dell’imu per l’immobile per un importo complessivo di 22.146 euro; per quanto riguarda la tari, visto che la tassa grava sull’utilizzatore, il Comune pagherà unicamente per la parte di immobile occupato dal centro Socio Riabilitativo "Il Germoglio", mentre l’Istituto provvederà al pagamento della quota di spettanza relativa alla restante porzione dell’immobile; inoltre "nelle more della sottoscrizione del contratto di comodato d’uso modale, si ritiene necessario impegnare i fondi stanziati nel bilancio quale parziale copertura delle spese che il Comune dovrà sostenere dopo la sottoscrizione del contratto".Alberto Cecconi