"Così depotenziate il nostro ospedale". Il “no“ al progetto del terzo polo

La città di Spoleto ribadisce: "No al progetto terzo polo ospedaliero". I rappresentanti del City Forum e delle associazioni cittadine non si scoraggiano neanche davanti alla delibera della giunta regionale relativa alla riorganizzazione della rete ospedaliera umbra, che dà ufficialmente il via al progetto del terzo polo ospedaliero Foligno-Spoleto-Valnerina. L’atto dell’esecutivo Tesei arriva solo dopo il parere positivo espresso dal ministero della Salute rispetto la proposta trasmessa dalla Direzione sanità umbra. In sintesi come già annunciato dalla regione il progetto terzo polo prevede l’integrazione funzionalmente del presidio ospedaliero di Foligno (con anche la struttura di Trevi) e quello di Spoleto (con Norcia e Cascia), mettendo a sistema le strutture presenti e realizzando un Dea di primo livello (come le Aziende ospedaliere di Perugia e Terni) su due strutture fisiche integrate fra loro. Foligno gestirà prevalentemente l’emergenza-urgenza mentre Spoleto sarà destinato a ospitare l’attività programmata. Un progetto che non piace neanche all’amministrazione comunale che con apposita mozione votata dai consiglieri di maggioranza (Pd e Movimento 5 Stelle, liste civiche), ma anche da tre esponenti di opposizione Cintioli e Piccioni di Insieme per Spoleto e Bececco di Spoleto Futura Forza Italia chiedono alla regione di ripristinare al San Matteo degli infermi tutti i servizi sanitari presenti prima della pandemia compreso il punto nascita.

"Questo progetto nei fatti depotenzia l’ospedale di Spoleto – commentano gli esponenti di Insieme per Spoleto – nonostante le proteste dei cittadini e le rassicurazioni della Presidente della Giunta Regionale. L’ospedale del Comune più grande del cratere del sisma del 2016". La mozione approvata in consiglio comunale è stata anche consegnata al presidente del consiglio regionale Marco Squarta per ribadire la richiesta di mantenere al nosocomio spoletino tutti i servizi di emergenza-urgenza. Maria Elena Bececco mantiene una posizione opposta rispetto ai colleghi di Forza Italia in regione e sprona l’amministrazione comunale: "Il sindaco dovrebbe farsi sentire ancor più forte, magari adottando delle ordinanze urgenti in presenza di situazioni di pericolo per evitare l’ulteriore smantellamento del nostro ospedale e richiedere con ancor più forza il ripristino di tutti i reparti e servizi necessari in un ospedale di una città come Spoleto".