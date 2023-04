"Così aiutiamo le donne africane"

A Castiglione è arrivata Suor Leah, rappresentante delle “African Benedictine Sisters“ di Ndanda, nella parte più orientale della Tanzania, per spiegare un importante e concreto progetto di sviluppo economico, sociale e culturale della “Fondazione Spazio Spadoni“ a cui ha aderito la Confraternita di Misericordia di Castiglione del Lago. Il progetto è intitolato “Hic Sum“ portato avanti tra Spazio Spadoni, Misericordie e congregazioni religiose dei paesi più poveri della terra. L’obiettivo è quello di portare un aiuto concreto alle esperienze missionarie delle comunità ecclesiali che nel mondo operano per chi ancora combatte contro la povertà economica, sociale, culturale e educativa.

"Il progetto – ha detto la suora – serve per dare coraggio alle donne africane nel realizzare una attività che le renda indipendenti e autosufficienti: si tratta di realizzare un allevamento di polli nel villaggio di Narunyu, sia per uso proprio come alimentazione che per venderli".