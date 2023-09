Cortile di Francesco, si comincia. Eventi nel segno delle “regole“

Da oggi a sabato “Essere in regola“, la nona edizione del Cortile di Francesco con 30 appuntamenti, fra incontri, spettacoli, esperienze guidate e attività per i più piccoli. Tanti gli ospiti, tra i quali il direttore generale di Comieco, Carlo Montalbetti, l’imprenditore Brunello Cucinelli, il presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana Vittorio Di Trapani, Maria Falcone (in collegamento). "In questo tempo così marcato dallo sfilacciarsi dei legami sociali e da un’aggressività diffusa – sottolinea fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio Comunicazione del Sacro Convento – le regole per la vita buona e bella sono a servizio di uno stile di vita sociale che ponga al centro il rispetto e l’attenzione, espressione civica di quella fraternità di cui san Francesco è indiscusso ispiratore". Il Cortile si aprirà oggi alle 11, nella Sala Cimabue del centro convegni “Colle del Paradiso“, con il dialogo tra la Laura Dalla Ragione e la scrittrice Laura Bonalumi sul tema dei disturbi alimentari. Alle 16, nella Sala della Pace, “Nuove regole per una nuova economia“ con l’economista Stefano Zamagni e Daniele Morini, giornalista. Alle 18, nella Sala Stampa del Sacro Convento, “Ecosistemiamoci nell’ambiente che cambia“, con lo scienziato Stefano Mancuso (in collegamento), Rossella Muroni, ecologista e sociologa, Emanuela Del Dottore, ricercatrice dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Sempre oggi, visite guidate: “Regola e regole, Ordine e ordini. Le illuminate indicazioni di fra Filippo Gesualdi da Castrovillari per l’archivio del Sacro Convento“ (ore 15) e “I graffiti tardomedievali della Basilica di San Francesco d’Assisi“ (ore 17). Alle 21, piazza inferiore di san Francesco, il film “Perugino. Rinascimento immortale“. Tutti gli eventi sono gratuiti: ingresso fino a esaurimento posti.

Maurizio Baglioni