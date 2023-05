Corteo storico In vista tanti appuntamenti

Mostre, musica, una cena medievale e nuovi particolari nei costumi impreziosiranno l’edizione 2023 del Corteo Storico del Corpus Domini e del Corteo delle Dame “Nicoletta de Angelis“. I cinque giorni di appuntamenti in calendario partiranno con la novità di quest’anno, “Medioevo a tavola“, la cena medievale organizzata dall’associazione “Lea Pacini“ con il Comune che si terrà sabato 3 giugno a piazza Monaldeschi. Mercoledì 7 giugno alle 21.15, in collaborazione con la scuola comunale di musica "Casasole" e l’Unitre, alla chiesa di sant’Andrea è previsto il concerto della Corale di sant’Andrea diretta dal maestro Riccardo Cambri con la partecipazione del soprano Myungjae Kho, Gabriele Falcioni e Gabriele Anselmi. Le musiche di Mozart, Rossini, Lizst e Mascagni accompagneranno le letture di brani sul mistero dell’Eucarestia affidate all’attore Edoardo Siravo. Giovedì 8 giugno, alle 10 all’Auditorium “Messina“ della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto la premiazione della decima edizione del concorso rivolto alle scuole, promosso dalla Fidapa: “Lea Pacini e il Corteo Storico: quando a Orvieto sfila la storia“ che quest’anno ha come tema il Corteo delle Dame.