Corso Mazzini, rifacimento a tappe. Le nuove pietre non bastano

"Gli interventi di sostituzione delle pietre di Corso Mazzini termineranno prima dell’inizio del Festival dei Due Mondi, ma non sono sufficienti per riqualificare la pavimentazione di una delle vie più importanti e note della città". Ad affermarlo è Roberto Paolucci, amministratore unico di A.Se., azienda di proprietà del Comune che si occupa tra l’atro anche del servizio di manutenzione delle strade cittadine. Grazie ai fondi ministeriali, destinati ai Comuni con più di 30mila abitanti colpiti dal sisma del 2016 per la riqualificazione delle strade, l’ente pubblico ha stanziato 40mila euro da destinare, "alla fornitura della pavimentazione ammalorata di Corso Mazzini e alla realizzazione dei giunti in Piazza Duomo". Ebbene la manutenzione della pavimentazione di Corso Mazzini, una delle principali vie dello shopping della città e sede del Tribunale, si era resa necessaria già da prima del terremoto del 2016, perché molte pietre, anche a causa del transito straordinario dei veicoli, si erano frantumate in superficie. Fino al 2008 Corso Mazzini era caratterizzato da una pavimentazione in sampietrini scuri, poi la Valle Umbra Servizi ha rifatto tutti i sottoservizi (acqua, luce, gas e fogne) ed il Comune si occupò della pavimentazione sostituendo, come per Corso Garibaldi, i sampietrini con 1.700 metri quadrati di pietra arenaria proveniente da cava italiana. Il Comune ha acquistato, per la somma complessiva di circa 25mila euro (68 euro al metro quadrato), dalla società Mondial Marmi Carrara, 1400 lastre di cui 850 di dimensioni 70cm x 35cm e 550 di dimensioni 51cm x 35 cm (100 lastre sono senza bordino perimetrale). L’intervento di sostituzione delle lastre usurate è stato affidato proprio ad A.Se. Spoleto, evitando di ricorrere ad una ditta esterna. I lavori sono già iniziati ed in vista del passaggio del Giro d’Italia sono state sostituite quelle pietre più rovinate che avrebbero potuto rappresentare un pericolo per il transito dei ciclisti. Dopo una breve pausa dovuta proprio al passaggio della corsa ciclsitica questa settimana sono ripresi i lavori che, assicura lo stesso amministratore della municipalizzata, termineranno prima dell’inizio del Festival dei Due Mondi, ovvero entro la fine del mese di giugno. Per completare l’intervento di restyling della pavimentazione, sempre secondo Paolucci, il Comune dovrà programmare un secondo intervento perché rimangono ancora diverse pietre danneggiate da sostituire.