Corso di Perfezionamento a ORVIETO per 50 Professionisti Internazionali

ORVIETO – E’ in corso fino al 26 agosto il corso di perfezionamento organizzato dalla "Scuola di alta specializzazione e Centro studi per la manutenzione e conservazione dei centri storici in territori instabili". Il programma elaborato prevede di affrontare i temi della gestione delle foreste, del territorio, dell’acqua e del paesaggio nella stagione dei cambiamenti climatici per un aggiornamento professionale, scientifico e culturale, attraverso una didattica flessibile e di breve durata, articolata in lezioni frontali in aula ed esercitazioni all’esterno con dimostrazioni e visite tecniche. Il corso è frequentato da oltre 50 professionisti e studenti provenienti, oltre che dall’Italia, dall’Algeria, Siria, Moldavia, Romania, Brasile, Mali e Pakistan. La giornata conclusiva si terrà invece il 26 agosto, a Todi con una tavola rotonda e la consegna degli attestati di partecipazione. Durante la settimana saranno organizzate serate con eventi culturali.