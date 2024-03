Corso di meccatronica e cartotecnica. Figure “utili“ al distretto grafico

Offrire una formazione qualificata alle giovani generazioni e rispondere alle esigenze professionali delle imprese che operano in ambito meccatronico e nel distretto grafico-cartotecnico dell’Altotevere. È l’obiettivo del nuovo percorso formativo di Its Umbria Academy che punta a formare la figura di “Tecnico superiore in meccatronica e cartotecnica“. Its Umbria è un’accademia politecnica biennale in scienze e tecnologie applicate, in cui si alterna l’apprendimento al tirocinio in azienda (è promossa dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione e partecipata dalle imprese). Nello specifico si tratta di un percorso biennale e gratuito di specializzazione post diploma con indirizzo meccatronico a curvatura cartotecnica e avrà sede a Città di Castello: partirà nell’anno scolastico 2024-2045 all’istituto Bufalini, in un’aula rinnovata e appositamente allestita con specifiche tecnologie per la cartotecnica. Ieri la presentazione in Comune. Giovedì 11 aprile invece in biblioteca comunale è in programma l’open day per gli studenti, in cui saranno illustrati tutti i percorsi con particolare riferimento a questo in attivazione. Nel corso di “Tecnico superiore in meccatronica e cartotecnica“ si approfondiscono competenze proprie dell’ambito meccatronico – dalla progettazione con software 3D all’utilizzo di sistemi di automazione e robotica industriale, conoscenze pratiche e operative sulla progettazione grafica per il settore della cartotecnica, oltre ai processi di produzione e delle tecniche di stampa per il packaging. "Siamo orgogliosi – ha affermato Nicola Modugno, direttore Its – dell’avvio di questo nuovo percorso, che intende offrire ai giovani la possibilità di misurarsi con attività innovative e creative, rispondendo al tempo stesso alle esigenze delle imprese del settore grafico-cartotecnico dell’Altotevere, importante per storia, tradizione, competenze e capacità di guardare al futuro".

"Si tratta di un progetto pilota – ha sottolineato Michele Fioroni, assessore regionale allo sviluppo economico – che risponde efficacemente alle esigenze del territorio che lo ospita, ampliando via via l’offerta formativa di professionisti specializzati dei diversi settori con una forte sinergia tra cittadinanza, tessuto imprenditoriale, scuole e istituzioni". All’iniziativa di presentazione sono intervenuti rappresentanti istituzionali oltre a Raoul Ranieri, presidente sezione Alta Valle del Tevere Confindustria, Simone Cascioli direttore generale Confindustria Umbria, Roberto Giannangeli di Cna e Giovanni Granci, presidente della Bufalini.