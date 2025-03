Corso di formazione . Addetti al primo soccorso

Confartigianato Umbria organizza un corso di formazione per addetti al primo soccorso in azienda. Il percorso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto al primo soccorso. La normativa classifica le aziende in tre gruppi: A, B e C in base ai quali la legge definisce il monte ore da frequentare. Classificazione delle aziende. Gruppo A, le aziende o unità produttive che, tra gli altri requisiti, hanno più di 5 lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4; gruppo B le aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A; gruppo C le aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Date disponibili: 7 - 14 aprile. Per maggiori informazioni si può contatatre : [email protected] telefono 3394140536-0759977000.