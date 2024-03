Corso Cavour. Riparte la linea del minibus

TODI – Verrà ripristinato agli inizi di aprile il servizio di trasporto pubblico del minibus nella tratta centro storico-Corso Cavour. A dare la bella notizia la Confesercenti che esprime soddisfazione per aver appreso che l’amministrazione comunale ha accolto alcune richieste avanzate dall’associazione sul riassetto della viabilità cittadina. "Ci auguriamo – afferma – che allo stesso tempo venga ripristinata la tratta, da tempo soppressa, della zona S.Prassede-Borgo nuovo". Linee importanti per la popolazione del centro storico, commercianti e pendolari, in particolare per quei pochi che ancora vi risiedono e che sono per la maggior parte anziani, impossibilitati a percorrere lunghi tratti in salita o in discesa, quali quelli che caratterizzano il rione Borgo o via Cavour e via Roma. "La nostra associazione – aggiunge - si è battuta fortemente sul tema del trasporto pubblico soppresso, che collega il centro cittadino con la circonvallazione esterna alle mura urbiche. A tal proposito, abbiamo effettuato una raccolta di firme e in questi ultimi tempi abbiamo richiesto al Comune diverse audizioni sul tema della rivitalizzazione del centro storico per interesse dei commercianti e di tutti i residenti del centro". "Il trasporto pubblico in una struttura urbanistica come quella della nostra città – conclude - è vitale, non solo per l’attività dei nostri esercizi, ma anche per favorire il servizio ai cittadini privi di mezzo privato, agli anziani, ai portatori di handicap". Confesercenti chiede al Comune di essere coinvolta in un confronto utile ad individuare un servizio pubblico efficiente e veloce e resta in attesa di conoscere il nuovo piano ZTL che, evitando provvedimenti a stralcio, deve essere compreso in un progetto preciso e funzionale in modo tale da garantire a residenti, turisti e cittadini un facile accesso.

Susi Felceti