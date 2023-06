Corsa a sindaco, il Pd si scalda Belardi: "Serve coraggio. E visione"

Il Pd e un pezzetto di centrosinistra muovono i primi passi verso la sfida per eleggere il prossimo sindaco di Perugia. Ieri è infatti andato in scena l’atteso appuntamento intitolato "Perugia Costituente", messo in piedi dal Partito democratico che ha visto in cattedra, prima di tutto, colui che viene indicato come candidato in pectore a primo cittadino del capoluogo, l’ingegner Paolo Belardi.

Lui era infatti uno dei ‘relatori’ dell’incontro che si è svolto alla Sala Sant’Anna dove c’erano circa 150 persone. Con lui anche un medico (Barbara Bartoccini), Marco Pizzi (dottorando) e don Marco Briziarelli, direttore della Caritas. E la curiosità principale era proprio di vedere chi c’era e chi no.

E così quasi in ultima fila ecco il segretario regionale del Pd, Tommaso Bori, la capogruppo Sarah Bistocchi e altri consiglieri comunali pidiini (non tutti). In sala rappresentanti dell’Udu e dei Giovani democratici, il segretario Sauro Cristofani e molti della vecchia guardia: Fabrizio Bracco, Mauro Agostini, Silvano Rometti, Giampiero Rasimelli, Giovanni Tarpani.

E poi ex consiglieri comunali, il pro rettore Fausto Elisei, Daniele Porena (docente di diritto). Tra gli altri Andrea Maori dei Radicali, Primo Tenca, Fabio Ciuffini. "Non siamo qui contro nessuno ma per costruire qualcosa" dicono gli interlocutori.

Lo schema è insomma quello di mettere sul tavolo i temi e i problemi e poi proporre soluzioni e progetti per conquistare il governo della città.

"Memoria, coraggio e visione" dice Belardi in partenza, che parla anche della necessità di "accettare la sfida della contemporaneità".

Poi è entrato nel dettaglio di alcune situazioni urbanistiche che riguardano i diversi quartieri, sottolineando come si debba partire "dalle risorse disponibili, per poi mettere in campo i progetti". La prima tappa si chiude senza scoprire troppo le carte in attesa che anche gli altri facciano la prima mossa.

Michele Nucci