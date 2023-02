Corruzione, indagine chiusa per funzionario regionale

Avrebbe rilasciato autorizzazioni ambientali in cambio di denaro un funzionario della Regione Umbria, indagato per il reato di corruzione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo di polizia ambientale agroalimentare e forestale dei carabinieri di Perugia che per primi hanno condotto le indagini, il funzionario, secondo l’accusa, avrebbe ricevuto denaro per accelerare e concludere positivamente le pratiche per il rilascio delle autorizzazioni ambientali nel settore delle estrazioni e delle cave. Una circostanza che l’indagato, riferisce la Procura della Repubblica, avrebbe sostanzialmente ammesso in sede di interrogatorio dopo il suo arresto, avvenuto nell’aprile del 2021. In quel caso, nello specifico, un “favore“ fatto a un’azienda perugina.

L’uomo, infatti, venne letteralmente colto con le mani nel sacco mentre stava mettendosi in tasca del denaro. Gli investigatori interruppero la consegna di un “pagamento“ di 3mila euro, che un’imprenditrice del settore cave, stava consegnando all’indagato. Se inizialmente all’indagato era contestato quell’episodio singolo per il quale era stato arrestato in flagranza, i successivi approfondimenti hanno delineato un quadro ben diverso. Secondo quanto sottolineato dalla Procura, infatti, il dipendente pubblico si sarebbe sistematicamente messo a disposizione di soggetti privati, mettendo a loro disposizione, non per amicizia ma per soldi, "le sue funzioni e i suoi poteri".

La guardia di Finanza, che con gli esperti del nucleo di polizia economico finanziaria ha proseguito gli accertamenti sul lato finanziario passando al setaccio documentazione cartacea e digitale acquisita nel corso delle perquisizioni, ha appurato che le mazzette al funzionario sarebbero arrivati sottoforma di pagamenti per le prestazioni fittizie erogate da una società di ricerca, formalmente intestata alla moglie del funzionario, ma in tutto e per tutto riconducibile al lui. L’indagato, insomma, avrebbe istruito le pratiche come consulente “fantasma“, garantendo in questo modo la correttezza formale e poi le avrebbe approvate, garantendo il successo dell’iter e in tempi rapidi, nella sua funzione di amministratore pubblico. La Procura ha notificato nei suoi confronti l’avviso di conclusione delle indagini. Ora potrà presentare memorie difensive o chiedere di essere sentito prima che l’ufficio diretto da Raffaele Cantone avanzi la presumibile richiesta di rinvio a giudizio al giudice per le udienze preliminari.