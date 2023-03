’’Corrente’’, il movimento pronto a scendere in pista

Una sede, elettorale e non solo, in via Cibo n.29 per Corrente, il nuovo movimento civico di sinistra che parteciperà alle elezioni del prossimo 14 maggio. Formato per lo più da giovani e corteggiatissimo dal centro sinistra locale ha scelto Federico Rondoni come candidato a sindaco. Da lui l’invito ai cittadini di recarsi presso il nuovo spazio per confrontarsi.

"Uno dei nostri principi cardine - dice Rondoni - è la partecipazione politica. Aver creato questo luogo per poter parlare con le persone e con loro cercare delle soluzioni ai problemi è un grande traguardo. Questo spazio fisico serve da base di appoggio e da casa per Corrente e per chiunque voglia condividere idee e punti di vista, e darci una mano nei prossimi mesi. La sede sarà aperta tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 19:30 e tutti i mercoledì e sabato mattina". Il giovane candidato a sindaco continua: "La sfida che affrontiamo come gruppo che si candida alle elezioni è quella emergere all’interno di un panorama politico da molti anni statico e vittima di dinamiche che hanno allontanato le persone dalla politica. Vogliamo stare tra la gente, raccontare la nostra visione, trasmettere l’entusiasmo che abbiamo ed invitare gli umbertidesi a scommettere su di noi". Nei giorni scorsi il movimento ha promosso l’iniziativa "Per Umbertide con Corrente" dove i partecipanti hanno potuto testare parte del percorso ciclo-pedonale di 10 km pensato per Umbertide centro.

Pa.Ip