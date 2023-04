Coriandoli, una favola per riacquistare fiducia e ’disinnescare’ i bulli

Pomeriggio per famiglie, mercoledì 12 alle 17.30 alla libreria POPUP in piazza Birago per la presentazione con le autrici di Coriandoli, libro di Benedetta Faedi con le illustrazioni di Stefania Onidi (Infinito edizioni). Un lavoro delicato e coraggioso, che racconta la storia di una bambina presa di mira a scuola da tre ragazzini più grandi perché molto alta. Un racconto delicato sulla capacità di affrontare la prepotenza altrui e le ingiustizie, e sulla possibilità di riacquistare fiducia in se stessi.