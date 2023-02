Coriandoli e maschere per i piccoli pazienti "Abbiamo regalato un sorriso ai bambini"

Le maschere tradizionali italiane sono state le protagoniste del Carnevale al Residence “Daniele Chianelli”. Tanta musica poi con il musicoterapeuta, Lorenzo Capolsini, insieme ai volontari e ai piccoli pazienti dell’Oncoematologia pediatrica, come Dion, bimbo di 9 anni guarito dalla leucemia, che oltre ad esibirsi alla batteria ha anche recitato una filastrocca. Tante risate con il gruppo di volontari “Matti per la vita” di Gubbio che hanno eseguito due sketch e con i Vip clown tra scherzi e giochi. "Abbiamo voluto regalare ai nostri bimbi - ha detto Franco Chianelli – un giorno di allegria e spensieratezza. Giornate come questa per noi sono frequenti grazie all’aiuto dei nostri volontari e rappresentano una grande iniezione di energia". Una spettacolare discesa dall’alto per portare sorrisi e spensieratezza ai piccoli pazienti dell’ospedale è stata la sorpresa che un gruppo di soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria ha regalare ai bambini ricoverati in Oncoematologia Pediatrica, Pediatria e Chirurgia Pediatrica in occasione del martedì grasso. "Per i nostri tecnici che quotidianamente sono impegnati in attività di soccorso e supporto alla popolazione - sottolinea il presidente Matteo Moriconi - il regalo più grande di oggi è stato vedere lo stupore ed i sorrisi sui visi dei bambini".