Corciano, viaggio nel passato Va in scena la rievocazione storica

E’ ora di indossare le vesti del passato: da stasera Corciano apre le sue porte alle rievocazioni storiche del “Corciano Festival“. Un’occasione per andare “a spasso“ tra Medioevo e Rinascimento, rivivendo atmosfere, colori e sapori d’altri tempi portate in scena con grande impegno e passione dai corcianesi.

Il programma: alle 16,30 ai giardini del Torrione di Porta Santa Maria “Corciano a spasso tra Medioevo e Rinascimento”con l’ apertura del campo medievale, area tiro con arco e osteria medievale. Alle 20 in funzione la Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria. Alle 21 in piazza dei Caduti “Torneo dell’Assunta“, la sfida dei fanti, torneo di scherma medievale in armatura. Alle 21.30 in piazza Coragino presentazione di “Il padrone” libro di Nicodemo Gentile (Faust Edizioni). A dialogare con l’autore sarà Lorenzo Lotito, letture di Sandra Fuccelli. In caso di maltempo l’evento si sposterà alla sala del Consiglio di palazzo del Comune. Si prosegue con spettacoli ed evnti fino a domenica, quando alle 21,30 l’evento si arricchisce con “I Menestrelli di Corciano“. Gli artisti eseguono dolci serenate alle finestre e ai balconi per poi ritrovarsi tutti in piazza a festeggiare al suono di cornamuse e tamburelli, danzando e cantando in una suggestiva atmosfera rinascimentale. Coordinamento Antonietta Battistoni, coreografie di Elisa Zucchetti, direzione musicale Giovanni Brugnami, con la partecipazione di Carlo Dalla Costa, testi e drammaturgia di Francesca Caprai. Ingresso libero.

Fino al 15 agosto gaming con Roompicapo “Alla scoperta di Corciano”. Una leggenda narra di un inestimabile tesoro. Un oggetto appartenuto al condottiero Ascanio della Corgna che lo rese invincibile nelle sue battaglie e che si dice sia nascosto da qualche parte nel borgo di Corciano. Chiamate a raccolta il vostro team di cacciatori di reliquie e tesori, avrete 90 minuti al massimo per riuscire nell’impresa, decifrando tutti gli enigmi che conducono al tesoro. Informazioni, quote di partecipazione e prenotazioni: 3295758765 - 3925245864.