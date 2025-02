Corciano è ’Plastic free’: "Grande lavoro di squadra"

CORCIANO – Corciano si conferma tra i comuni più virtuosi d’Italia nella lotta alla plastica monouso e nella promozione della sostenibilità ambientale. Tra i 7.896 comuni italiani, solo 122 hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento Comuni Plastic Free 2025, e, in Umbria, Corciano è uno di essi, accanto a Castiglione del Lago e Narni. La premiazione si terrà il prossimo 8 marzo al Teatro Mediterraneo di Napoli, dove Corciano sarà protagonista di un evento che celebra l’impegno concreto per un futuro più sostenibile.

"Ricevere questo premio, per il terzo anno consecutivo e accanto a città di grande prestigio come Milano, ci riempie di orgoglio e ci spinge a fare sempre meglio – commenta il sindaco Lorenzo Pierotti - Un sentito grazie va a tutti i cittadini per la loro costanza, e un ringraziamento speciale all’assessore all’ambiente Giordana Tomassini e alla consigliera delegata alla transizione ecologica Stella Blancardi per il loro impegno quotidiano e il grande lavoro che svolgono. Corciano è sulla strada giusta per un futuro più sostenibile".

"Questo riconoscimento - le parole dell’assessore Tomassini - è il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge amministrazione, cittadini e associazioni locali".