Corciano, bilancio turistico: "Impennata delle presenze"

È tempo di bilanci turistici nel Comune di Corciano, al termine delle festività, ed i numeri sono positivi. Tantissime le presenze nel centro storico come “Borgo dei Presepi“. Anche gli esercizi commerciali confermano l’impennata di flussi di visitatori giunti da ogni parte di Italia. Gruppi e singoli provenienti da Genova, Bologna, Napoli, Cagliari. "Un segnale importante che ci fa sperare anche in una ripresa delle attività all’interno del borgo – il commento dell’assessore alla Cultura e Turismo Francesco Mangano (nella foto) – un processo che registra un leggero incremento dallo scorso anno e che abbiamo cercato di favorire con la firma del Protocollo di Accoglienza diffusa". L’intesa ha infatti consentito di realizzare un complesso di alloggi unitario, diffuso per l’intero centro storico, utile a sopperire all’attuale mancanza di alberghi, grazie al quale i gruppi anche numerosi hanno la possibilità di soggiornare nel borgo, dislocando i visitatori in strutture poste a pochi metri le une dalle altre.

L’assessore ricorda che tale successo è merito anche delle iniziative e appuntamenti curati in sinergia con la Parrocchia di Santa Maria Assunta, la Scuola Media Bonfigli, l’Associazione Arcaes, il Garden Club Perugia, la Pro Loco e le altre associazioni locali.