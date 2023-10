“Coppia aperta quasi spalancata“ apre la stagione del Secci

La stagione del Secci prende il via, stasera e domani alle 20.45, con la commedia “Coppia aperta quasi spalancata“ di Dario Fo e Franca Rame, una favola tragicomica interpretata da Chiara Francini e Alessandro Federico (nella foto), diretti da Alessandro Tedeschi.

Nella commedia gli autori raccontano cosa significa stare in coppia, descrivendo in modo perfetto, con toni divertenti ma anche drammatici, le differenze tra psicologia maschile e femminile. E così “Coppia aperta quasi spalancata“ porta in scena la relativa insofferenza al concetto di monogamia e rappresenta uno degli spettacoli più popolari in Italia. Grande attesa per Chiara Francini, artista eclettica, con importanti ruoli sul piccolo e grande schermo, conduzioni illustri e un esordio letterario con 45mila copie vendute e 8 ristampe. Nello spettacolo, si mette alla prova con un testo importante, che celebra il ruolo della donna all’interno della coppia: tra dialoghi e monologhi brillanti si snodano così gli episodi più assurdi.