Coppia aggredita in pieno centro Spedizione punitiva ai danni dell’ex

di Alessandro Orfei

Aggrediscono una coppia che era a passeggio in centro in quella che è sembrata essere quasi una spedizione punitiva ai danni dell’ex partner. Un agguato, scattato per futili motivi, a colpi di catene e coltelli. Per questo sono stati denunciati in tre, tra cui la ex dell’uomo aggredito. L’intervento degli agenti della Polizia di Foligno, coordinati dal vicequestore Adriano Felici, risale a tre giorni fa. Lo scenario è stato una via del centro storico, nella quale era in corso una violenta aggressione ai danni di una coppia. A chiamare le forze dell’ordine, probabilmente, qualche testimone oculare che deve aver assistito all’aggressività dello scontro. Al loro arrivo, gli agenti hanno riportato la situazione alla calma e hanno ricostruito l’accaduto innanzitutto individuando l’esatta composizione del gruppo degli aggressori. Grazie alle preziose indicazioni di alcuni testimoni oculari, i poliziotti hanno accertato che tre persone – un uomo e due donne – avevano aggredito in strada una coppia per motivi di gelosia. Non a caso, tra i soggetti responsabili dell’episodio vi era la ex dell’uomo che, mentre si trovava in strada con la sua attuale compagna, è stato subito riconosciuto e aggredito. Dopo un’iniziale lite verbale, il gruppo dei tre indagati era passato all’azione, adoperando un coltello ed un cavo d’acciaio gommato, normalmente utilizzato per la chiusura delle biciclette. Fortunatamente, la coppia vittima dell’episodio se l’è cavata con pochi giorni di prognosi, anche grazie al tempestivo intervento della Volante della Polizia di Stato. Pertanto, ricostruito compiutamente l’accaduto, gli agenti hanno proceduto nei confronti dei tre aggressori. Per tutti è scattata una denuncia a piede libero per concorso nei reati di lesioni personali aggravate, minacce e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Si tratta dunque di grave episodio di violenza, che insanguina le vie del centro della città di Foligno e che, laddove non ci fosse stato l’intervento tempestivo della Polizia, poteva anche degenerare e concludersi con una tragedia. Sempre nel centro storico, nelle scorse settimane, era rimbalzato agli onori delle cronache il titolare di un locale del centro che aveva discusso con un cliente e lo aveva ‘messo in fuga’ minacciandolo con un machete.